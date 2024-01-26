ABD'de bekleyen konut satışları aralıkta arttı

Kaynak: AA
ABD'de bekleyen konut satışları aralıkta arttı
Aralık 2023’te ABD’deki bekleyen konut satışları endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,3 artışla 77,3 değerine ulaştı.

Bu, Haziran 2020’den bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oranıdır. Piyasa beklentisi, bu dönemde endeksin yüzde 1,5 artması yönündeydi. Ancak, endeks Kasım ayında yüzde 0,3 azalarak 71,4 olarak kaydedilmişti. Bekleyen konut satışları, Aralık ayında yıllık bazda yüzde 1,3 artış gösterdi.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), 2024’te ikinci el konut satışlarının yıllık bazda yüzde 13 artarak 4,62 milyona ve 2025’te yüzde 15,8 artışla 5,35 milyona çıkacağını tahmin etti. Ayrıca, 2024’te yıllık ortalama ev fiyatının yüzde 1,4 artarak 395 bin 100 dolara, 2025’te ise yüzde 2,6 artarak 405 bin 200 dolara yükseleceği öngörüldü.

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, tüketicilerin düşen mortgage oranlarından ve istikrarlı ev fiyatlarından yararlandığını belirtti. Yun, istihdam ve gelir artışının konutların satın alınabilirliğini artıracağını ve potansiyel talebin karşılanması için konut arzının artması gerektiğini vurguladı.

Yun, “Piyasa, normal satış faaliyetine döndüğünden, önümüzdeki iki yılda konut satışlarının önemli ölçüde artması bekleniyor.” dedi.

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