27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ABD'de bekleyen konut satışları ocakta arttı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık yüzde 8,1 ile beklentilerin üzerinde artarken, Haziran 2020'den bu yana en yüksek aylık artışını kaydetti.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 19:25
Takip Et

ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de bekleyen konut satışları ocakta arttı
+
Aa
-

National Association of Realtors (NAR), ocak ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 8,1 artışla 82,5 değerine çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden verinin yüzde 1 artması öngörülüyordu. Haziran 2020'den bu yana en yüksek aylık artışı gösteren bekleyen konut satışları, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 1,1 artmıştı.

Satışlar, ocakta yıllık bazda ise yüzde 24,1'lik düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarında yıllık artışların 2024 yılına kadar gerçekleşmeyeceğini, ulusal medyan konut fiyatlarındaki küçük değişiklikle birlikte ülkenin çoğu bölgesinde konut fiyatlarının sabit kalacağını belirtti.

ABD'de bekleyen konut satışları verisi, satılmış ve üzerinde anlaşma imzalanmış ancak kapanış işlemlerinin bitmemesi nedeniyle beklemekte olan konut sayısındaki değişimi gösteriyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
2
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
3
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
4
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
5
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
6
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
7
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
﻿Deprem bölgesine yaptığı yardımlarla yandaşların hedefi olan Haluk Levent bugün canlı yayına çıkacağını açıkladı
﻿Antakya'da lastik fabrikasında yangın 
﻿Antakya'da lastik fabrikasında yangın 
﻿Antakya'da lastik fabrikasında yangın 
﻿Aydın'da 63 göçmen yakalandı
﻿Aydın'da 63 göçmen yakalandı
﻿Aydın'da 63 göçmen yakalandı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Miraç Üsteğmene son veda! Oğlunu parkasıyla uğurladı
﻿Miraç Üsteğmene son veda! Oğlunu parkasıyla uğurladı
﻿Miraç Üsteğmene son veda! Oğlunu parkasıyla uğurladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.