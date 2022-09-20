ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki BM binasında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
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