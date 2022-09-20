Amerikalılar Erdoğan'la yine görüşmedi. Bir tek Yahudi Lobisi'nden bir isim görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York şehrine gitti. BM zirvesinden önce temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile bir araya geldi.

ABD’nin en üst yasama organı ABD Kongresi’nde hem Cumhuriyetçi Senatörler hem de Cumhuriyetçi Milletvekilleri arasında nüfuzu yüksek olan Lindsey Graham, Cumhuriyetçilerin en tecrübeli ve etkili isimlerinden biri olarak biliniyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın en sıkı destekçilerinden birisi olan Lindsey Graham, muhafazakar Güney Carolina Eyaleti’nin senatörü.

Daha önce Lindsey Graham’ın, Türkiye’nin F-16 savaş uçağı alabilmesi için lobicilik faaliyetleri yürüteceği iddia edilmişti.

Lindsey Graham’ın Türkiye ile arası, her zaman bu kadar iyi olmadı.

SURİYE OPERASYONLARINA KARŞI ÇIKTI

Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütleri PKK ve YPG’ye karşı yürüttüğü askeri operasyonlara karşı, 2017’de ve 2019’da en sert çıkışları yapan Amerikan senatörlerinden biri oldu.

“ABD’nin kırmızı çizgileri söz konusu oldu mu, Cumhuriyetçiler de Demokratlar da birleşir” diyen Lindsey Graham, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarının uygulanmasının da en ateşli savunucusuydu.

Lindsey Graham, Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile birlikte, Türkiye’ye yönelik yaptırım paketlerini bizzat açıkladı.

2020’de yazdığı Wall Street Journal’da yayınlanan makalede, Türkiye’ye yönelik yaptırımların devam etmesini ve Türkiye’nin “bir ders alması” gerektiğini ifade etti.

ÇİZGİSİ BU SENE DEĞİŞTİ

Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 28 Haziran NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı temaslardan sonra, çizgisini değiştirdi.

Türkiye karşıtı söylemlerini bırakan Lindsey Graham, Türkiye’nin F-16 satın alımı ve modernizasyonu için “tam destek” sözü verdi.

İSRAİL’İN EN SIKI DESTEKÇİSİ

Lindsey Graham, İsrail’in en sıkı destekçilerinden birisi. ABD Başkanı Barack Obama’yı “İsrail’e yeterince yardım etmemekle” suçladı. Kudüs’ün, İsrail’in başkenti olarak tanınması gerektiğini defalarca kez dile getirdi.

EVANJELİSTLERİN MÜTTEFİKİ

ABD’nin 1861’deki iç savaşı sırasında köle sahiplerinin kalesi olan Güney Carolina’nın senatörü.

Güney Carolina, köle sahiplerini, köleciliği ve ırksal ayrımı savunmak için, 1860’ta Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrılan ilk eyalet oldu.

Amerikan İç Savaşı sona erdikten sonra dahi “değerlerinden” vazgeçmeyen Güney Carolina, günümüzde Korint Baptist kilisesinin ve Evanjelistlerin kalesi.

Muhafazakarlığı, kürtaj karşıtlığını ve bireysel silahlanmayı savunan Lindsey Graham, aynı zamanda neo-liberal ekonomi politikalarının destekçisi. Evanjelistlerle kol kola duruşu eleştiri konusu olan Lindsey Graham, “Haftada en az üç kere kiliseye gidiyorum” açıklamasında bulundu.