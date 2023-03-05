ABD'de Cumhuriyetçi Hogan aday olmayacağını açıkladı

Eski Maryland Valisi Cumhuriyetçi Larry Hogan, CBS News'e verdiği röportajda, 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine adaylığı ile ilgili konuştu.

İnsanların kendisini başkan olmaya teşvik etmesinden gurur duyduğunu belirten Hogan, "Bunu ciddi bir şekilde değerlendirdim ve herkesle, ailemle konuştum. Bu zor bir karardı ama başkanlık için Cumhuriyetçi Partiden aday olmamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Hogan, ülkesini ve partisini oldukça önemsediğini dile getirerek, Cumhuriyetçi Parti mensubu olarak mücadeleye devam edeceğini ancak bunu bir başkan adayı olarak yapmayacağını söyledi.

"Kalbim bana aday olmamı söylüyordu. Aklım ise hayır diyordu." diyen Hogan, bunun birçok nedenden dolayı mantıklı olmadığını ve kararsız olduğu için de yarışmamanın daha doğru olduğunu düşündüğünü aktardı. Hogan, bunun siyasi kariyerinde verdiği en zor karar olduğunu belirtti.

2024 seçimlerine resmen aday olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına karşıtlığı ile bilinen Hogan, parti içinde bazı değişiklikleri başardıklarını, Trump'a verilen desteğin yüzde 30'lara kadar düştüğüne dikkati çekti.

''Farklı bir yönde ilerlemeyi düşünmeye hazırlar''

Hogan, "Cumhuriyetçi Partideki kişilerin üçte ikisi Trump ve onun politikalarını desteklemiş olsalar da gerçekten farklı bir yönde ilerlemeyi düşünmeye hazırlar." diye konuştu.

Trump'ın yine de anketlerde önde göründüğüne dair Hogan, seçimlere kadar manzaranın değişebileceğini söyledi. Hogan, Trump'ın seçimleri kazanmamasını umduğunu, diğer taraftan farklı düşünseler de aday olması beklenen Ron DeSantis'in yarışmaya hakkı olduğunu kaydetti.

Hogan, Joe Biden'ın bir sonraki başkan olmaması gerektiği görüşünü savunarak, onun karşısında en iyi adayı belirlemeleri gerektiğini vurguladı. Diğer taraftan başkanlık seçimlerine adaylığı konuşulan eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e büyük saygısı olduğunu belirten Hogan, onun dürüst ve deneyimli biri olduğunu ifade etti.