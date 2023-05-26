ABD'de dört aylık göçmen bebek otelde ölü bulundu

Editör: Serkan Talan

Polis ekipleri, New York'ta sığınmacıları barındırmak için kullanılan bir otelde 4 aylık bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililere göre, göçmen bir ailenin üyesi olduğu söylenen bebek, Midtown'daki Stewart Oteli'nde Perşembe sabah 7: 32'de bilinçsiz ve tepkisiz bulundu.

Bebeğin kaldırıldığı Bellevue Hastanesi'nde öldüğü açıklandı.

Polise ekiplerinin ilk raporuna göre, görünürde bir suç unsuru bulunmuyor ancak adli tabipin ölüm nedenini araştıracağı açıklandı.