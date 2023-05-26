ABD'de dört aylık göçmen bebek otelde ölü bulundu

ABD'de sığınmacılar için kullanılan bir otelde 4 aylık bebeğin öldüğü bildirildi.

ABD'de dört aylık göçmen bebek otelde ölü bulundu

Editör: Serkan Talan

Polis ekipleri, New York'ta sığınmacıları barındırmak için kullanılan bir otelde 4 aylık bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililere göre, göçmen bir ailenin üyesi olduğu söylenen bebek, Midtown'daki Stewart Oteli'nde Perşembe sabah 7: 32'de bilinçsiz ve tepkisiz bulundu.

Bebeğin kaldırıldığı Bellevue Hastanesi'nde öldüğü açıklandı.

Polise ekiplerinin ilk raporuna göre, görünürde bir suç unsuru bulunmuyor ancak adli tabipin ölüm nedenini araştıracağı açıklandı.

New York Şehri Sosyal Hizmetler Departmanı acil durum barınağı olarak kullanılan Stewart Oteli, Kasım ayında göçmen sığınağına dönüştürülmüştü.

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