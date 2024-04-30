İYİ Parti’ye 2 ay içerisinde hangi önemli milletvekilleri katılacak? Stüdyoda ‘haydaaa’ sesleri yükseldi

Aslan, İYİ Parti’ye 2 ay içerisinde önemli milletvekillerin partiye katılacağını ileri sürdü.

Stüdyoda bulunan isimler “çok enteresan bilgi” diye karşılık verdi.

“2 AY İÇERİSİNDE KATILACAK”

İYİ Partili Mehmet Aslan, “Milletvekillerinin azalacağından öte çok uzun süreçte de değil, tarih de vereyim sana 2 ay içerisinde önemli milletvekillerinin bize katılacağını göreceksin. Hangi partiden olduğunu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Aslan’ın bu iddiasına Sinan Burhan, “Biz dağılacak derken beyefendi tersini söylüyor” dedi.

Barış Yarkadaş “Haydaa” diye tepki verirken Gürkan Hacır ise “Hangi partiden?” diye sordu.