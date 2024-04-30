Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Bakanlığına malzeme satan bakanlarla TASARRUF olmaz

İktidarın tasarruf önlemlerin boş sözler olduğunu vurgulayan CHP’li Erdoğan Toprak, “Kendi bakanlığına hijyen malzemesi satan bakanların olduğu bir ortamda tasarruf sağlanamaz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, beyana dayalı vergi ve 2,2 trilyon TL vergi muafiyetinin kaldırılmasıyla memur ve emeklilere yüksek zam için kaynağın fazlasıyla bulunacağını belirterek, “Bütçede tasarruf ve harcamaların kısılmasından söz eden iktidar niye faturayı hep dar gelirlilere kesiyor” dedi.

Toprak, iktidarın enflasyonla mücadele için memur, emekli, asgari ücretli milyonlarca kişiden fedakarlık isterken asıl fedakarlık yapması gerekenlere dokunmadığını ifade ederek şunları dile getirdi:

“Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı kamuda tasarruf için radikal adımlar atılacağını, kamuya ait lojmanların, araçların satışa çıkarılacağı ifade ediyor. Üç ayda 500 milyar TL’yi geçen bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3 düzeyine indirmek için dile getirilen bu ilk adımlar bile tasarruf kampanyasının kamuoyunda görüntüyü kurtarmak için uygulanacak göstermelik işlerden ibaret olacağını ispatladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek israfı önleme ve kamuda tasarrufta ciddi ve samimiyse artık kimsenin gidemediği lokanta, kafe, restoranlarda KDV’yi yüzde 8’den 10’a, yüzde 18’den 20’ye yükseltmek yerine vergi dairelerinde beyan usulüyle keyfi vergi ödemeyi aldırmalıdır.

Şayet kamuda israftan kaçınılacaksa, öncelikle Sayıştay Yasası değiştirilmeli. Milli Savunma, emniyet, askeri alımlar ve inşaatlar gibi güvenlik dışındaki kamu ihalelerinin tümünde davet usulü kaldırılıp rekabete açık şeffaf ihale sistemine geçilmelidir.

Rekabetten uzak, yolsuzluklara, rüşvete açık, keyfi şekilde dilediğine ihale verme usulü bittiğinde kamu alımları ve ihalelerinde milyarlık-trilyonluk tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca Rekabet Yasası değişikliğiyle Rekabet Kurulu’na sadece özel şirketlerin pazar rekabeti, kartel vb. soruşturmalarına değil, kamu ihale ve alımlarında rekabet ve anlaşmalı ihale paylaşımı yönünden inceleme-soruşturma-denetim yetkisi getirilmelidir.

Kendi bakanlığına hijyen malzemesi satan bakanların olduğu bir ortamda kamunun tüm hizmet ve mal alımlarının rekabet denetimine açılması hayati önemdedir. Bu yolla harcamalarda, eş-dost-partili şirketlerin kayrılması, kamu kaynaklarıyla servet aktarımı önlenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır’ diyorsa; niçin Beştepe Sarayı’nın günlük 30 milyon lirayı aşan harcamaları kısılmıyor?

Niçin gerek Beştepe Sarayı gerekse yazlık ve kışlık diğer saraylardaki taşıt, uçak, koruma, danışman saltanatından, şatafatlı davetler ve sofralardan kaynaklı israf dile getirilmiyor. Ne Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ne de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın tasarruf derken bunlara hiç değinmemesi, kamuda tasarruf kampanyasının daha baştan göz boyama olacağını gösteriyor.”