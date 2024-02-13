ABD’de enflasyon tahminleri aştı

ABD’de enflasyon yıllık bazda yüzde 3,1 olarak gelirken, aylık bazda yüzde 0,3 olarak açıklandı.

Enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak açıklanması bekleniyordu.

Çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ile 8 ayın zirvesine yükseldi. Yıllık bazda ise değişmeyerek yüzde 3,9 oldu. Beklenti yıllık yüzde 3,7 artıştı.

Enflasyon yıllık bazda önceki ayın altında açıklansa da beklentinin biraz üzerinde geldi.

ABD enflasyon rakamları, Fed’in faiz kararını etkileyen önemli makroekonomik verilerden biri.

Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ile 8 ayın zirvesine yükseldi. Yıllık bazda ise değişmeyerek yüzde 3,9 oldu. Beklenti yıllık yüzde 3,7 artıştı.

Gıda fiyatları yükselişini sürdürdü ve aylık yüzde 0,4 arttı. Barınma maliyetleri de yüzde 0,6 arttı.

Tahminleri aşan veri, Fed'in faiz indirimlerine yakında başlayacağına yönelik beklentileri azalttı. Para piyasalarında Fed'den ilk faiz indirim beklentisi Haziran'dan Temmuz'a ötelendi.