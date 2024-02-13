Topraksız tarım ile yetişen domatesler Hollanda’ya ihraç ediliyor

Çağlar Çağatay
Topraksız tarım ile yetişen domatesler Hollanda’ya ihraç ediliyor
Sivas'taki Biotrend tesisinde çöpten elde edilen enerjiyle açığa çıkan ısı kullanılarak ve topraksız tarımla hindistan cevizi kabuklarında yetiştirilerek üretilen domatesler ilk hasadını verdi. Hasattan toplam 40 ton domates elde edilirken 19 tonu ise Hollanda’ya ihraç edildi.

Dünyanın gelecekteki faaliyet alanlarının enerji, geri dönüşüm, bilişim ve tarım olacağından hareketle çalışmalarını sürdüren Biotrend, bu kapsamda 50 dönümlük topraksız cam sera yatırımına iki yıl önce Sivas’ta imza attı. Sivas Biotrend tesisinde çöpten elde edilen enerjiyle açığa çıkan ısı kullanılarak ve topraksız tarımla hindistan cevizi kabuklarında yetiştirilerek üretilen domatesler ilk hasatını verdi. Hasattan toplam 40 ton domates elde edilirken Hollanda’ya ihracatı da gerçekleştirildi.

“SİVAS” ile “SERA” kelimelerini birleştirerek “SİVERA” olarak adlandırılan bu domatesler bugün ilk hasatını verirken, Maven Tarım ile ortak çalışılan proje çerçevesinde, daha az alanda, sağlıklı ve verimli domatesler Hindistan cevizi kabuklarında yetiştirilerek üretildi. Modern, topraksız cam serada, domateslerin yetişmesi için Sivas’ta bulunan Biotrend tesisinde çöpten elde edilen enerji ile açığa çıkan ısı kullanılıyor.

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19 TONU İHRAÇ EDİLDİ

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Biotrend Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Nalçacıoğlu, “Dünyadaki en son üretim teknolojisinin kullanıldığı bu sera, yenilenebilir enerji kaynağı olarak; evsel atıklardan çıkan biyogazı kullanarak, elektrik üreten motorlardaki ceket suyu ve bacasından çıkan atık ısının bir arada kullanıldığı Türkiye’nin ilk modern sera projesi olma özelliğine sahip. 135 milyon TL’ye mal olan bu yatırımın ilk hasadında 40 ton domates elde ettik. Bu domateslerin 11 tonunu yerli pazara ve paydaşlarımıza gönderdik. Geriye kalan 19 ton ile ihracatımızı Hollanda'ya gerçekleştirdik. 2024 yılını 1500 ton ile kapatmayı öngörüyoruz. Dünya nüfusunun hızla artması sebebiyle tarım ve gıdaya olan ihtiyaç giderek artış gösteriyor. Sivera ismini verdiğimiz aşkla büyüyen domateslerimizle, Biotrend olarak bu alandaki yerimizi hızla almış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

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