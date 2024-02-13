Topraksız tarım ile yetişen domatesler Hollanda’ya ihraç ediliyor

Dünyanın gelecekteki faaliyet alanlarının enerji, geri dönüşüm, bilişim ve tarım olacağından hareketle çalışmalarını sürdüren Biotrend, bu kapsamda 50 dönümlük topraksız cam sera yatırımına iki yıl önce Sivas’ta imza attı. Sivas Biotrend tesisinde çöpten elde edilen enerjiyle açığa çıkan ısı kullanılarak ve topraksız tarımla hindistan cevizi kabuklarında yetiştirilerek üretilen domatesler ilk hasatını verdi. Hasattan toplam 40 ton domates elde edilirken Hollanda’ya ihracatı da gerçekleştirildi.

“SİVAS” ile “SERA” kelimelerini birleştirerek “SİVERA” olarak adlandırılan bu domatesler bugün ilk hasatını verirken, Maven Tarım ile ortak çalışılan proje çerçevesinde, daha az alanda, sağlıklı ve verimli domatesler Hindistan cevizi kabuklarında yetiştirilerek üretildi. Modern, topraksız cam serada, domateslerin yetişmesi için Sivas’ta bulunan Biotrend tesisinde çöpten elde edilen enerji ile açığa çıkan ısı kullanılıyor.

19 TONU İHRAÇ EDİLDİ