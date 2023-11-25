ABD'de Floyd'un ölümüne neden olan polis hapishanede bıçaklı saldırıya uğradı

ABD'de siyahi George Floyd'un ensesine dizi ile basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in, hapishanede bir mahkumun bıçaklı saldırısı sonucu yaralandığı bildirildi.

KAYNAK: AA
ABD'de Floyd'un ölümüne neden olan polis hapishanede bıçaklı saldırıya uğradı

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Floyd'un ölümüne sebep olan eski polis Chauvin'in bıçaklanmasına ilişkin The Associated Press'e konuştu.

Yetkili, Chauvin'in, cezasını çektiği Arizona eyaletindeki federal hapishanede başka bir mahkum tarafından bıçaklanarak ağır yaralandığını açıkladı.

ABD Federal Cezaevleri Bürosu'ndan yapılan açıklamada, bıçaklanma olayı doğrulandı ancak Chauvin'in ismine yer verilmedi.

Açıklamada, hapishanedeki çalışanların müdahale ederek olayı kontrol altına aldığı ve yaralanan mahkumun tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

GEORGE FLOYD OLAYI

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede ölmüş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Son Haberler
Perşembespor Çarşambaspor maçı oynanmadan olay oldu. Espriler havada uçuştu Spor
Perşembespor Çarşambaspor maçı oynanmadan olay oldu. Espriler havada uçuştu
Boyun ve bel kütletmek zararlı mı? Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Boyun ve bel kütletmek zararlı mı? Uzmanı uyarılarını sıraladı
Araç sahipleri dikkat. Denetimler başladı cezası dudak uçuklatıyor Gündem
Araç sahipleri dikkat. Denetimler başladı cezası dudak uçuklatıyor
Melis Sezen imaj değiştirdi. Görenler Ajda Pekkan sandı Magazin
Melis Sezen imaj değiştirdi. Görenler Ajda Pekkan sandı
Hamas rehineleri serbest bıraktığı anların görüntüsünü paylaştı Dünya
Hamas rehineleri serbest bıraktığı anların görüntüsünü paylaştı
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken detaylar! Kameralar bozuk, tutanaklar çelişkili Gündem
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken detaylar! Kameralar bozuk, tutanaklar çelişkili
Meclis’te 2 metrelik suç örgütü listesi açtı. “Hepsi Türkiye’de cirit atıyor” Gündem
Meclis’te 2 metrelik suç örgütü listesi açtı. “Hepsi Türkiye’de cirit atıyor”