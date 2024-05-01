Elazığ'da şap denetimi

Kaynak: İHA
Elazığ'da şap denetimi
Elazığ'da kulağında küpe olmadığı için şap riski bulunan 22 hayvan denetime tabi tutuldu.

Kulaklarında küpesi bulunmayan veya ŞAP hastalığı riski olabileceği belirlenen 22 büyükbaş hayvan, Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda ekipler tarafından durduruldu. Yapılan denetim sonrasında Hayvanlar kesime gönderilirken hayvan sahibine ve araç sahibine para cezası kesildi. Bununla beraber istasyondaki veteriner hekimler tarafından yapılan denetimde hayvanların bir kısmında ŞAP aşıların yapılmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine hayvanlar kesime gönderilirken hayvan sahibine ve araç sahibine idari para cezası kesildi.

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