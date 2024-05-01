Ozan Tufan başardı

Kaynak: Haber Merkezi
Ozan Tufan başardı
Hull City'de yılın golü Ozan Tufan'dan geldi.

İngiltere Championship’te sona doğru gelinirken Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de sezon ödülleri sahiplerini buldu.

İngiliz ekibinde yılın golü milli yıldızımız Ozan Tufan’ın geçen ay Queens Park Rangers’e attığı gol seçildi.

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Ödülüne kavuştuktan sonra açıklamalarda bulunan Ozan Tufan "Bu gece yılın en iyi golü ödülünü aldığım için çok mutluyum. Oy veren taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi Türkiye'den ve buradan destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Son 1 maçımız kaldı. Elimizden gelenin en iyisini yapıp play-off umudumuzu taşımak istiyoruz. Herkese çok teşekkürler" dedi.

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Bu sezon Hull City formasıyla 39 maça çıkan Ozan Tufan 10 gol 2 asistlik katkı sağladı.

70 puanla 7. Sırada bulunan Hull City’nin play-offlara yükselmek için bu hafta oynanacak olan Plymouth maçını kazanması ve 6. Sıradaki West Bromwich’in puan kaybetmesi lazım.

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