30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ABD’de hortum: 2 ölü, 1 yaralı

ABD’nin Alabama eyaletinde meydana gelen hortumda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 22:17
Takip Et

ABD’de hortum: 2 ölü, 1 yaralı

ABD’de hortum: 2 ölü, 1 yaralı
+
Aa
-

ABD’nin güneydoğu bölgesinde yer alan Mississippi, Alabama ve Louisiana eyaletlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle en az 29 kez hortum meydana geldi.

Hortumlar nedeniyle söz konusu eyaletlerde bazı ev ve işyerleri hasar görürken, Alabama eyaletinde yer alan Montgomery şehrinde can kaybı yaşandı.

Montgomery Şehri Acil Durum Yönetimi Direktörü Christina Thornton yaptığı açıklamada, meydana gelen hortumda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını ifade ederek, sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sayesinde çok sayıda kişinin hayatının kurtarıldığını belirtti.

ABD Fırtına Tahmin Merkezi, bölgedeki şiddetli rüzgarlar ve fırtınalı havanın bugün de etkili olmaya devam ederek, 1 veya 2 hortuma daha neden olmasının beklendiğini açıkladı.

Fırtınalı havanın güneydoğu yönüne doğru ilerleyerek Georgia ve Florida eyaletlerine ulaştıktan sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
1
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
2
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
3
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
4
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
5
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
﻿ABD'nin İran'ı nasıl yıktığını açıkladı. Sedat Kaya yazdı
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
6
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
﻿Son gelişme: ABD Suriye'deki bütün personelini Erbil'e tahliye etti
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
7
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
﻿Görüşmeler öncesi kritik mesaj: TÜSİAD, asgari ücret beklentisini açıkladı
﻿İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde 18 şüpheli yakalandı
﻿İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde 18 şüpheli yakalandı
﻿İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde 18 şüpheli yakalandı
﻿Elazığ'da şüpheli çanta paniği 
﻿Elazığ'da şüpheli çanta paniği 
﻿Elazığ'da şüpheli çanta paniği 
﻿Gaziantep'te silahlı kavga. 2'si ağır 5 kişi yaralandı
﻿Gaziantep'te silahlı kavga. 2'si ağır 5 kişi yaralandı
﻿Gaziantep'te silahlı kavga. 2'si ağır 5 kişi yaralandı
﻿Sökmeye çalıştığı çelik kapı canını aldı
﻿Sökmeye çalıştığı çelik kapı canını aldı
﻿Sökmeye çalıştığı çelik kapı canını aldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.