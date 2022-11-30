ABD’de hortum: 2 ölü, 1 yaralı

ABD’nin güneydoğu bölgesinde yer alan Mississippi, Alabama ve Louisiana eyaletlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle en az 29 kez hortum meydana geldi.

Hortumlar nedeniyle söz konusu eyaletlerde bazı ev ve işyerleri hasar görürken, Alabama eyaletinde yer alan Montgomery şehrinde can kaybı yaşandı.

Montgomery Şehri Acil Durum Yönetimi Direktörü Christina Thornton yaptığı açıklamada, meydana gelen hortumda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını ifade ederek, sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sayesinde çok sayıda kişinin hayatının kurtarıldığını belirtti.

ABD Fırtına Tahmin Merkezi, bölgedeki şiddetli rüzgarlar ve fırtınalı havanın bugün de etkili olmaya devam ederek, 1 veya 2 hortuma daha neden olmasının beklendiğini açıkladı.

Fırtınalı havanın güneydoğu yönüne doğru ilerleyerek Georgia ve Florida eyaletlerine ulaştıktan sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.