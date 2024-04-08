ABD’de kalkışa geçen bir uçağın motor kapağı koptu

ABD'de Southwest Havayolları'na ait bir Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı dün kalkış sırasında motor kapağı koparak uçak kanadına çarptı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Denver-Houston seferini gerçekleştiren uçak, yerel saatle 08.00 civarında Denver Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde acil iniş yaptı. Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Havayolu firması tarafından yapılan açıklamada ise uçakta teknik bir arıza yaşandığı, yolcular için yeni bir uçuş düzenlendiği ve bakım ekiplerinin uçakta inceleme yaptığı belirtildi.