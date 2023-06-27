ABD'de küçük uçak eve çarptı. Pilot öldü

Editör: İsa Karaarslan

Yetkililer, Kuzey Carolina kıyılarında havaalanından birkaç blok ötede tek motorlu bir uçağın eve düşmesi sonucu bir pilotun öldüğünü ve evdeki üç kişinin yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Southport İtfaiye Şefi Charles Drew yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin uçağı tamamen alevler içinde bulduğunu ve evin dışının da yandığını söyledi. O sırada evde bulunanların kendi imkanlarıyla dışarı çıktıklarını ve yangının 15 dakika içinde kontrol altına alındığını bildirdi.

Drew, uçağın yakındaki Cape Fear Bölgesel Jet Limanı'ndan kalktığını söyledi. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Mooney M20R'nin saat 16.15'te havaalanından ayrıldığında içinde sadece pilotun bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.