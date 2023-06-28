ABD'de mal ticareti açığı mayısta yüzde 6,1 düştü

ABD'de mal ticareti açığı, mayısta aylık bazda yüzde 6,1 azalarak 91,1 milyar dolara geriledi.

ABD'de mal ticareti açığı mayısta yüzde 6,1 düştü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,1 düşüşle 91,1 milyar dolara indi.

Piyasa beklentileri, mal ticareti açığının bu dönemde 92,9 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticaret açığı, nisan ayında 97,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 1 milyar dolar azalışla 162,8 milyar dolara, mal ithalatı da 6,9 milyar dolar düşerek 254 milyar dolara geriledi.

Ayrıca, toptan eşya stokları mayısta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, perakende stokları yüzde 0,8 arttı.

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