Sürücüler dikkat. Navigasyonu takip etti, köprüden aşağı uçtu

ABD'de iki çocuk babası Phil Paxson, kızının dokuzuncu doğum gününden çıkmış Navigasyonu takip ederek bir yolda ilerliyordu. Paxson 2013'te sular altında kalan bir köprüye çıktı. Ancak yolda herhangi bir uyarı levhası ya da bariyer yoktu.

Navigasyona güvenip yolu takip eden Paxson, köprüden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Polisler, WSCOTV'ye yaptıkları açıklamada, Paxson'un saat 23.00'te köprüden uçtuğunu ama aracının sabah saat 9.45 sularında bulunduğunu belirtti.

Yetkili Brian Black, "Birileri bu bölgeye bir tür bariyer veya barikat kurmalıydı. Burası özel mülk. Eyalet korumasında değil" açıklamasında bulundu.

Otoyol Devriyesi daha önce yolun ve köprünün eyaletin yetkisi altında veya Hickory şehir sınırları içinde olmadığının altını çizdi.

Daha önce yola yerleştirilen bariyerler tahrip edilmiş ve kaldırılmıştı.

Paxson'ın eşi Alicia Paxson ise önceki günlerde verdiği demeçte, "Öyle görünüyor ki küçücük bir tedbir hayatını kurtarabilirdi. Kimse sorumluluk almak istemedi. 9 yıldan uzun süredir bu nasıl böyle olabildi, anlamıyorum" dedi.