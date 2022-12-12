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Otoyol yapım ihaleleri ertelendi

Ankara-Kırıkkale ve Antalya-Alanya otoyollarının yapım ihalesi süreci yine ertelendi. 

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 09:57
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Otoyol yapım ihaleleri ertelendi

Otoyol yapım ihaleleri ertelendi
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Daha önce iki defa ertelenen Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının yap-işlet-devret (YİD) modeli yapım ihalesi yine ertelendi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, daha önce 15 Aralık'a ertelenen Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım işi ihalesi 22 Şubat 2023 tarihine, 16 Aralık'a ertelenen Antalya-Alanya Otoyolu yapım işi ihalesi ise 23 Şubat 2023 tarihine ertelendi.

Her iki ihale 15 Ağustos'ta yayımlanan ilanla 5 ve 6 Ekim tarihlerine ertelenmişti.

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