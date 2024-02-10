ABD'de otoyola uçak düştü: 2 ölü

ABD'nin Florida eyaletinde otoyola küçük jet uçağı düştü.

Eyaletin güneybatısında yer alan I-75 numaralı otoyolun güney şeridine düşen Bombardier Challenger 600 tipi jetten yükselen dumanlar onlarca metre etrafa yayıldı.

Otoyol devriyesi kazaya anında müdahale ederken, uçağın Ohio eyaletinden kalktığı ve Florida'nın Fort Lauderdale kentine gittiği kaydedildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, özel jette 5 yolcunun bulunduğu duyuruldu.

Uçakta bulunanların kimliğine ilişkin ise detaya yer verilmedi.

Collier İlçe Şerif Ofisi, kazada teyit edilmiş 2 ölüm olduğunu söyledi.

Kaza sonrası yapılan incelemede uçağın her iki motorunu da kaybettiği belirlendi.