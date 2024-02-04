ABD’de polisi öldüren konsolosun oğlunun gözünün yaşına bakılmadı. Somali Cumhurbaşkanının oğlu kuryeyi öldürüp para cezası almıştı

Kaynak: Cumhuriyet
ABD’de polisi öldüren konsolosun oğlunun gözünün yaşına bakılmadı. Somali Cumhurbaşkanının oğlu kuryeyi öldürüp para cezası almıştı
İsrail'in ABD'deki idari konsolosunun oğlu, ABD'de bir polise çarptı. ABD’de konsolosun oğluna dokunulmazlık tanınmadı, akıllara Somali Cumhurbaşkanının oğlunun yaptığı ve motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olduğu kaza geldi.

ABD'nin Miami kentinde gerçekleşen olayda, İsrail idari konsolosu Eli Gil'in 19 yaşındaki oğlu Avraham Gil, ehliyetsiz bir şekilde motosiklet kullandığı esnada bir polise çarptı, sonrasında ise gözaltına alındı.

Trafikte beklemekten nefret ettiği için araçların arasından geçen Gil’e polise karşı mukavemet gösterme ve görev başındaki memuru kasten yaralama suçlamaları yöneltildi. Gil, bu suçlamalardan, babasının diplomatik statüsünü kullanarak kurtulabileceğini düşündü fakat ABD Dışişleri Bakanlığı, Gil'i "yabancı diplomatlara tanınan dokunulmazlık"lardan yararlanmak için uygun görmedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrailli bir konsolosluk görevlisinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak söz konusu şahsın hukuki veya cezai dokunulmazlık hakkına sahip olmadığını teyit edebiliriz" ifadeleri kullanıldı.

Dur ihtarına uymadığı için özür dileyen Gil’in 26 Şubat'ta mahkemeye çıkmasının öngörüldüğü iletildi.

OLAY, AKILLARA YUNUS EMRE GÖÇER’İ GETİRDİ

30 Kasım 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen kazada, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un kontrolündeki araç, Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı.

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Gerçekleşen kazanın ardından Göçer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Mahmud ise ülkeden kaçmış ve yargılandığı davada 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırılmıştı ve ehliyetine 6 ay el konulmasına hükmedilmişti.

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