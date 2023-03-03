ABD'de Rusya'ya ''havacılık teknolojisi'' satan 2 kişi gözaltına alındı

ABD Adalet Bakanlığı, Cyril Gregory Buyanovsky (59) ve Douglas Robertson'ın (55) "komplo, devlet kontrolündeki malların ruhsatsız ihracatı, elektronik ihracat bilgilerini göndermemek, bu belgelerde oynama yapmak ve kaçakçılık" suçlamalarıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlık, 2 kişinin Rus şirketlere havacılık ekipmanları sağladığı ve tamir hizmeti vermekle suçlandığı bilgisini paylaştı.

Söz konusu kişilerin, kontrollü malları lisanssız ihraçtan 20 yıla, kaçakçılık suçlarından 10 yıla, komplo ve ihracat bilgilerini yanlış bildirimden 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

ABD'nin kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları, Kremlin üzerindeki ihracat kontrolleri, modern bir orduyu donatmak için gereken bilgisayar çipleri ve diğer teknolojik ürünlerini kapsıyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler de 25 Şubat'ta Rusya'ya yönelik yeni ticaret yasakları kapsamında hem sivil hem de askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrolleri ile insansız hava aracı (İHA) gönderenlere ilave kısıtlamalar getirecek yeni yaptırımları onaylamıştı. (AA)