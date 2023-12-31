ABD’de savaşa dahil oldu. Kızıldeniz’de sıcak saatler

Kaynak: DHA
ABD’de savaşa dahil oldu. Kızıldeniz’de sıcak saatler
ABD donanması Kızıldeniz’de bit ticari gemiyi ele geçirmeye çalışan küçük tekneleri batırdığını duyurdu. Teknelerin Husi militanlarına ait olduğu açıklandı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede olan ABD savaş gemilerinden havalanan helikopterlerin Husi’lere ait 4 tekneye başta uyarı atışı açtığı, sonra ise bunlardan üçünü batırdığı, 1 teknenin ise bölgeden kaçtığı açıklandı.

Açıklamada ayrıca, batırılan küçük teknelerin Yemen açıklarında ateş açarak “Maersk Hangzhou” adlı bir ticari tekneyi ele geçirmeye çalıştığı bildirilirken, teknedeki mürettebatında öldürüldüğü açıklandı.

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CENTCOM, saldırı yapılan “Maersk Hangzhou” isimli ticari geminin Singapur'a kayıtlı olduğunu ve Danimarkalı bir şirket ait olduğunu bildirdi.

İran destekli Husi’lerin kasım ayından itibaren Kızıl Deniz’de ticari gemilerine karşılık saldırılarını başlatmalarının ardından ABD liderliğinde 20’ye yakın ülkenin katılımıyla bölgede güvenliği sağlamak için uluslararası görev gücü kurmuştu.

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