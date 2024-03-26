ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi.

S&P CoreLogic Case-Shiller, ocak ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Bu verilere göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ocakta 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6'lık artış gösterdi.

Endeks, 2023 aralıkta yıllık yüzde 5,6 artış göstermişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına dair endeks de ocakta 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 6,6 yükseliş gösterdi.

Piyasa beklentilerine paralel gelen ve Kasım 2022'den beri en yüksek oranda artışını gösterirken endeks, 2023 aralıkta da yüzde 6,2 artış kaydetmişti.