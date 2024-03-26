ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi.

Kaynak: AA
ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi.
ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 6 artış gösterdi.

S&P CoreLogic Case-Shiller, ocak ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini açıkladı.
Bu verilere göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ocakta 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6'lık artış gösterdi.
Endeks, 2023 aralıkta yıllık yüzde 5,6 artış göstermişti.
ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına dair endeks de ocakta 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 6,6 yükseliş gösterdi.
Piyasa beklentilerine paralel gelen ve Kasım 2022'den beri en yüksek oranda artışını gösterirken endeks, 2023 aralıkta da yüzde 6,2 artış kaydetmişti.

İlgili Haberler
ABD dayanıklı mal siparişlerinde artış
ABD dayanıklı mal siparişlerinde artış
Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti
Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti
Gazprom’un net karı 2023’te azaldı
Gazprom’un net karı 2023’te azaldı
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Son Haberler
Müthiş kapışma nefes kesti Arkas finale yükseldi Spor
Müthiş kapışma nefes kesti Arkas finale yükseldi
Hayvancılıkta alarm zilleri çalıyor. Besiciler çaresiz Ekonomi
Hayvancılıkta alarm zilleri çalıyor. Besiciler çaresiz
Aydında düzenlen uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama Yerel Haberler
Aydında düzenlen uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Erden Timur konuştukça Galatasaraylılar coştu. Fenerbahçeliler sinirden çılgına döndü Spor
Erden Timur konuştukça Galatasaraylılar coştu. Fenerbahçeliler sinirden çılgına döndü
Esenyurt’ta doğalgaz patlaması. Her yer savaş alanına döndü Gündem
Esenyurt’ta doğalgaz patlaması. Her yer savaş alanına döndü
Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte orkide bakımında işe yarar 5 bilgi İpucu
Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte orkide bakımında işe yarar 5 bilgi
Emekliler yaşadığı binaya bu pankartı astı. "AKP'lilerin selam vermek için bile uğramaması rica olunur" Gündem
Emekliler yaşadığı binaya bu pankartı astı. "AKP'lilerin selam vermek için bile uğramaması rica olunur"