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ABD’de tartışmalı vekil Türkiye’yi hedef aldı

ABD'de cinsel taciz gibi iddialar nedeniyle soruşturulan Temsilciler Meclisi üyesi George Santos, Türkiye'yi hedef aldı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 09:34
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ABD’de tartışmalı vekil George Santos Türkiye’yi hedef aldı

ABD’de tartışmalı vekil Türkiye’yi hedef aldı
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ABD’de cinsel taciz gibi iddialarla Temsilciler Meclisi Etik Komitesi tarafından soruşturulan ve özgeçmişiyle ilgili yalan söylediği ortaya çıkan Milletvekili George Santos, Türkiye’yi hedef aldı.

Temsilciler Meclisi üyesi Santos, milletvekillerinin beşer dakika kendilerince önemli gördükleri serbest konularda görüşlerini dile getirdikleri “Sabah Saati” oturumunda konuştu. Santos, ABD’nin Türkiye’yi müttefik olarak görmesini ve Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulayarak, Ermeni iddialarını ve İsveç ile Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği konularını gündeme taşıdı.

Türkiye’nin Azerbaycan, Suriye, Rusya, İran ve Ermenistan ile ilgili önemli politikalara müdahil olduğu görüşünü savunan Santos, New York’taki seçim bölgesinde ikamet eden “hatırı sayılır sayıdaki” Ermenilerin endişeleri olduğunu iddia etti. Santos, bu kapsamda meclisteki Ermeni grubu tarafından sunulan, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki mücadelesini kınayan tasarıyı destekleyeceğini söyledi.

Santos’un iddialarının meclis işleyişi bağlamında bir bağlayıcılığı bulunmuyor. (AA)

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