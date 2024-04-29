Federasyondan flaş Süper Lig kararı. 36. haftadan itibaren uygulanacak

Süper Lig'de bir tarafta şampiyonluk diğer tarafta da ligde kalma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Bir bölüm de Avrupa Kupaları'na katılmak için tüm güçlerini ortaya koyuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tüm bu mücadeleyi göz önünde bulundurarak Süper Lig 36. hafta programını açıkladı, flaş bir karara imza attı.

36. haftadan itibaren tüm maçların aynı gün, aynı saatte oynanacağını duyuran TFF, şu açıklamayı yaptı:

"Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılmaktadır."

Program şöyle:

