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ABD'de 'tehlikeli derecede dondurucu soğuklar' hakim

ABD'nin kuzeydoğusunda dondurucu soğuklar hakim. Washington Dağı'ndaki bir gözlem evinde rüzgar soğutma endeksinin -78 santigrat göstermesiyle ülkede kaydedilen en soğuk "rüzgar soğuğu" rekoru kırıldı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 23:43
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ABD'de 'tehlikeli derecede dondurucu soğuklar' hakim

ABD'de 'tehlikeli derecede dondurucu soğuklar' hakim
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ABD Ulusal Hava Servisi (NWS), ülkenin kuzeydoğusundaki "tehlikeli derecede soğukların" cumartesi akşamına kadar devam edeceğini açıkladı.

Maine, New Hampshire, New York ve New Jersey başta olmak üzere, ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının ortalamanın 10 ila 30 derece altında seyredeceğini belirten NWS, şiddetli rüzgarların elektrik kesintisi ve maddi hasara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dondurucu soğukların yanı sıra sert rüzgarların hakim olduğu New Hampshire eyaletinde Washington Dağı'ndaki bir gözlem evinde rüzgar soğutma endeksinin -78 santigrat göstermesiyle ülkede kaydedilen en soğuk "rüzgar soğuğu" rekorunun kırıldığı ifade edildi.

ÜLKEDE BUGÜN İÇ VE DIŞ HATLARDA TOPLAM 194 UÇUŞ İPTAL OLDU

NWS'nin verilerine göre, bölgede hava sıcaklığı - 43 santigrat dereceye ulaşırken, saatte 97 mil (156 kilometre) hızla esen rüzgarlar hakim.

Başkent Washington'da da bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığı -9 santigrat derecelere kadar inerken, New York'ta termometreler -16 santigrat gösterdi. New York'ta hissedilen hava sıcaklığı ise -22 santigrat kadar indi.

Ülkede soğuk hava nedeniyle uçuşlarda gecikmeler de yaşanıyor.

Amerikan uçuş sitesi Flightaware'e göre, ABD'de bugün iç ve dış hatlarda toplam 194 uçuş iptal oldu, 1946 uçuşta gecikmeler yaşandı. Soğuk hava nedeniyle cuma günü Massachusetts eyaletinin Boston ve Worcester kentlerinde okullar tatil edilmişti. Hava sıcaklıklarının yarın itibarıyla yükselmesi bekleniyor. (AA)

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