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ABD’de TikTok yasağı

ABD Senatosu, “ulusal güvenlik endişeleri” sebebiyle oylamaya sunulan “Hükümet Cihazlarında Tiktok'a Hayır Yasası" oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen yeni yasa ile birlikte ABD'li kamu çalışanları TikTok kullanamayacak.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 13:55
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ABD’de TikTok yasağı: Kamu görevlileri kullanamayacak

ABD’de TikTok yasağı
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ABD’de tartışma konusu haline gelen en çok kullanılan sosyal medya platformlarından TikTok’un federal hükümete bağlı kullanıcıların cihazında kullanılması yasaklandı. ABD Temsilciler Meclisi, 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı. Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanan yasa ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı.

“TİKTOK’A HAYIR YASASI”

Senato Genel Kurulu, "Hükümet Cihazlarında Tiktok'a Hayır Yasası" isimli yasa tasarısını oylamaya sundu. ABD’li Senatör Josh Hawley tarafından yürütülen son TikTok kampanyası Kongre’den olumlu dönüş aldı. Tasarı, bütün senatörlerin "evet" oyunu alarak kabul edildi. Söz konusu tasarı ile federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok uygulamasını indirmesi yasaklanıyor.

ABD TİKTOK TARTIŞMALARI

ABD'li siyasetçiler ve istihbarat servisleri, uzun süredir Pekin merkezli ByteDance Ltd tarafından geliştirilen uygulamadaki kişisel bilgilerin Çin hükümetine verildiğini ve bunun da "ulusal güvenlik endişeleri" doğurduğunu belirtiyor. TikTok yetkilileri ise bilgilerin hiçbir şekilde Çin hükümeti ile paylaşılmadığını ve hükümetin kendilerinden böyle bir talepte bulunmadığını savunuyor.

TİKTOK ÜZERİNDEN CASUSLUK İDDİASI

TikTok’un ana şirketi ByteDance, bir süre önce çalışanlarının casusluk yaptığını kabul etti. Bazı şirket çalışanları, çeşitli gazetecilerin ve özel bilgileriyle bağlantılı küçük bir grubun ses kayıtlarını dışarı sızdırdı. Casusluk yapan çalışanlar şirketten kovuldu.

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