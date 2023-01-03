TikTok videolara sınırlandırma özelliğini getirdi

TikTok, güvenlik özelliklerini artırıyor. Şirket bu kapsamda daha geniş bir girişimin parçası olarak belirli içerik türlerine yaş kısıtlaması getirmenin yeni yolları üzerinde çalışıyor.

Sosyal medya uygulaması TikTok, bu yılın başlarında, daha “yetişkin” içeriği tanımlamasına yardımcı olmak için İçerik Düzeyleri adı verilen yeni bir derecelendirme sistemini tanıttı.

Donanım Günlüğü’nde yer alan bilgilere göre, bir blog gönderisinde şirket, şirketin “müstehcen, müstehcen veya sınırda olan içeriği” otomatik olarak tanımlamak için kullandığı “sınırda müstehcen modelin” yeni bir sürümünü başlattığını söylüyor.

Bir TikTok sözcüsüne göre, yeni model, uygulamanın kurallarını açıkça ihlal etmeyen ancak daha genç kullanıcılar için uygun olmayabilecek sözde “sınır içeriği” videoları daha iyi tespit edebiliyor.

TikTok, bu tür içeriği önerilerden filtreleyen tek platform değil. Instagram, uzun süredir sınırda olan içeriği de tavsiyelerinden çıkarmaya çalıştı. Daha “yetişkinlere uygun” temalara sahip olan ancak açık çıplaklık içermeyen içeriğin otomatik sistemler tarafından tutarlı bir şekilde algılanması uzun süredir daha zor.

TikTok, yeni sistemin ne kadar doğru olduğuna dair ayrıntılar sunmadı, ancak şirketin son 30 gün içinde “genç hesapların 1 milyondan fazla müstehcen video izlemesini engellediğini” paylaştı. Başka yerlerde, uygulama aynı zamanda içerik oluşturucuların videolarını yetişkin izleyicilerle sınırlandırma özelliğini de kullanıma sunuyor.