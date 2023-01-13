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ABD'de tüketici güveni 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta aylık 4,9 puan artışla 64,6'ya çıkarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 18:49
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ABD'de tüketici güveni 9 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de tüketici güveni 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı
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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni ocakta geçen aya kıyasla 4,9 puan artarak 64,6'ya çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren tüketici güven endeksinin, 60,5 değerini alması öngörülüyordu. Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan tüketici güven endeksi, geçen yıl aralıkta 59,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık 9,2 puan artarak 68,6'ya yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 2,1 puan artışla 62'ye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin tarihsel açıdan düşük seyretmeye devam ettiğini ancak art arda ikinci ayda yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

Kısa vadeli enflasyon beklentisinin yüzde 4,4'ten 4'e gerilediğini kaydeden Hsu, mevcut beklentinin Nisan 2021'den bu yana en düşük seviye indiğini ancak Kovid-19 salgınından önceki iki yılda kaydedilen yüzde 2,3-3,0 aralığının oldukça üzerinde kaldığını aktardı.

Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de yüzde 3 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizliklerin yüksek kalmaya devam ettiğine işaret eden Hsu, gelecekler aylarda küresel faktörlerde yaşanacak değişikliklerin son gelişmelerde bir tersine dönüş yaratabileceğini ifade etti.

(AA)

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