ABD'de uçak kazası: 3 kişi öldü

Kaynak: AA
ABD'de uçak kazası: 3 kişi öldü
ABD'nin Oregon eyaletinde elektrik iletim hattına çarpan küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Oergon eyaletinde meydana gelen kazada, elektrik iletim hattına küçük bir uçağın çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Independence bölgesinde tek motorlu küçük uçağın henüz belirlenemeyen nedenle elektrik iletim hattına çarptığı bildirildi.

Kaza nedeniyle uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazanın çevre bölgelerde elektrik kesintisine neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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