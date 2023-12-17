ABD'de uçak kazası: 3 kişi öldü

ABD’nin Oergon eyaletinde meydana gelen kazada, elektrik iletim hattına küçük bir uçağın çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Independence bölgesinde tek motorlu küçük uçağın henüz belirlenemeyen nedenle elektrik iletim hattına çarptığı bildirildi.

Kaza nedeniyle uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazanın çevre bölgelerde elektrik kesintisine neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.