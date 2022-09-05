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Son dakika: ABD'de uçak kazası! Zamana karşı yarış... 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de 10 kişinin bulunduğu uçak Mutiny Körfezi'ne düştü. yapılan arama kurtarma çalışmalarında henüz 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yolcuları kurtarmak için zamana karşı yarış devam ediyor.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 13:54
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ABD'de uçak kazası

Son dakika: ABD'de uçak kazası! Zamana karşı yarış... 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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ABD Seattle'dan gelen haberin şokunu yaşıyor.

Biri pilot 10 kişiyi taşıyan deniz uçağı Mutiny Körfezi'ne düştü.

ABD Sahil Güvenlik ekipleri, dokuz yolcu ve bir pilot taşıyan yüzen uçağın yerel saatle 15.11'den hemen sonra körfeze düştüğünü ve olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildiğini duyurdu.


İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir yolcunun cansız bedenine ulaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı (USGS) CBS News'e verdiği demeçte, 'Sahil Güvenlik hala Arama Kurtarma operasyonlarında ve akşam boyunca aktif olarak kayıp kişileri aramaya devam edeceğiz' dedi.

Ancak arama kurtarma çalışmaları devam ederken umutlar her geçen dakika azalıyor.

Yetkililer, uçağın Renton Municipal Havalimanı'na doğru yola çıktığını ve kazanın nedeninin hala bilinmediğini belirtiyor.

USGS uçakta biri çocuk 10 kişinin bulunduğunu bildirdi.

(Hürriyet)

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