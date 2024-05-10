Mehmet Cengiz hangi ünlü milletvekiline evlenme teklifi etti? Ankara bu kulisle çalkalanıyor

Forbes listesine göre en zenginler arasında 41. Sırada bulunan ünlü inşaatçı Mehmet Cengiz bir telefon görüşmesinde “Bu milletin a… k…” sözleriyle kamuoyunda tanınmıştı.

Cengiz ile ilgili Gazeteci Talat Atilla’dan bomba bir kulis bilgisi geldi.

Talat Atilla, Mehmet Cengiz’in ünlü bir milletvekiline evlenme teklifi ettiğini iddia etti.

İşte Atilla’nın yazısından ilgili kısım şöyle:

“EVLİLİK KONUSUNDA HATIRLI BİR İSİM YÖNLENDİRDİ”

Ankara kaynaklarından aldığım bilgilere göre Mehmet Cengiz tanınmış bir milletvekiline evlenme teklifinde bulunmuş.

Bu evlenme teklifini baz alırsak, Mehmet Cengiz ya boşanmış, ya da imam nikahlı bir beraberlik niyetiyle bu teklif yapılmış.

Evlenme teklif ettiği milletvekili oldukça tanınmış bir isim.

Milletvekilliğini meslek olarak kabul etmezsek... Ki değildir.

Bu bekar bayan vekilimizin başka bir mesleği daha var!

Cengiz'in evlenme teklifine vekilin verdiği yanıtı henüz öğrenemedim ama en azından ret yanıtı gelmediği bilgisi var.

Mehmet Cengiz'i evlilik konusunda hatırlı bir ismin yönlendirdiği ifade ediliyor.

Muhtemelen benden gelin adayı milletvekilinin robot resmini isteyeceksiniz ama şu aşamada bir kulis bilgisi olduğu için detay vermem uygun olmaz ama...

Bu kulis bilgisi doğru çıkarsa, "Aaa... O muydu? " diyeceğinize eminim!