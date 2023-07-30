ABD’de düşerek yaralanan at, helikopterle götürüldü

Olay, Kaliforniya eyaletindeki Orange ilinde meydana geldi. Sahibi tarafından yürüyüşe çıkarılan 25 yaşındaki Sobe adlı at, kırsal alanda bulunan bir yokuştan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve veteriner, ata ilk müdahaleyi yaptı. Yerinden kalkamayan at, helikopterle sağlık merkezine götürüldü.



Orange County İtfaiye Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Ekipler atı çıkarmak için bir veterinerle birlikte çalıştı. İlk girişimin ardından helikopterle çıkarılması gerektiği belirlendi. Bu gibi kurtarmalar için eğitilmiş olan Teknik Kurtarma İtfaiyecilerimiz, Sobe'yi kurtarma işlemi için hazırladı. Kurtarma başarılı oldu ve yakındaki Shea Center'daki personel tarafından muayene edildi. Sobe'nin kendi başına ayağa kalktığını bildirmekten mutluluk duyuyoruz” denildi.