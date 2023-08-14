ABD’deki uçuş gösterisinde facianın eşiğinden dönüldü. Uçak Apartmanın Otoparkına Düştü

Michigan’da düzenlenen “Thunder Over Michigan” uçuş gösterisine katılan MiG-23 tipi bir uçak, teknik bir arıza nedeniyle apartmanın otoparkına çakıldı.

KAYNAK: İHA
ABD’deki uçuş gösterisinde facianın eşiğinden dönüldü. Uçak Apartmanın Otoparkına Düştü

İHA'nın haberine göre; pilotlar son anda paraşütle atlayarak kurtuldu.

Pilotlar Belleville Gölü’ne İndi

Kaza, Willow Run Havaalanı’ndan kalkış yapan uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkması sonucu meydana geldi. Uçaktan atlayan iki pilot, paraşütle Belleville Gölü’ne indi. Federal Havacılık İdaresi, pilotların hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Olayda Can Kaybı Yaşanmadı

Uçağın düştüğü apartmanın otoparkında büyük hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yetkililer, olayda can kaybının yaşanmadığını, uçuş gösterisinin iptal edildiğini açıkladı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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