Düşen savaş uçağından prens çıktı. Suudi prens Talal bin Abdulaziz bin Bandar Al Saud hayatını kaybetti

Suudi Arabistan’da eğitim uçuşu yapan F15SA tipi bir savaş uçağı düştü. Uçakta bulunan aralarında Prens Talal bin Abdulaziz bin Bandar Al Saud’un da olduğu iki kişi hayatını kaybetti.