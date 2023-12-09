Düşen savaş uçağından prens çıktı. Suudi prens Talal bin Abdulaziz bin Bandar Al Saud hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki El Maliki, kazanın Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Hava Üssü’nde meydana geldiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki El Maliki, ülkenin batısındaki Zahran kentinde bulunan Kral Abdülaziz Hava Üssü'nde rutin eğitim görevi yürüten F15SA tipi savaş uçağının düştüğünü açıkladı.
Uçağın 2 kişiden oluşan mürettebatının hayatını kaybettiğini aktaran Maliki, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı da Prens Talal’ın vefatını duyurdu. Cenazesi Riyad’daki Imam Turki bin Abdullah Camisi’nde kılındı.
KRAL ABDÜLAZİZ'İN TORUNUYDU
Prens Talal bin Abdülaziz, Prens Bandar'ın oğlu ve ilk Suudi hükümdarı Kral Abdülaziz'in torunuydu.
1961 doğumlu Prens Talal, Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde yarbaydı ve 2004-2012 yılları arasında Suudi istihbarat teşkilatı GIP'de istihbarat şefi yardımcısı olarak görev yaptı.