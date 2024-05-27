ABD’den Avrupa’ya gaz gönderme sözü

David Turk, Paris'te Fransız yetkililerle gerçekleştirdiği üst düzey bir toplantı sonrasında, "Bu durum şu anda ihraç edilen LNG'nin hiçbirini etkilemiyor." İfadelerini kullandı.

Turk, LNG ihraç etmek üzere devam eden mevcut inşaatları da etkilemediğini söyledi.

Endişeli Avrupalı yetkililere verilen güvence, Biden'ın Kasım ayında gerçekleşecek bıçak sırtı seçimler öncesinde iklim konusunda bilinçli seçmenlerin endişelerini hafifletmek maksadıyla sürpriz bir hamle yaparak yeni gaz projelerinden bekleyen ya da gelecekteki LNG ihracatının imzalanmasını durdurmasından birkaç ay sonra geldi.

Avrupa Birliği'nin, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı sebebiyle Rus gazından vazgeçmeye çalıştığı bir dönemde ABD LNG'sine artan bağımlılığı değerlendirdiğinde, bu karar Avrupa endüstrisini sarsıntı oluşturdu.

ABD'nin AB'ye LNG ihracatı Ukrayna'daki savaşın başlamasından beri istikrarlı bir biçimde arttı ve şu anda blokun LNG tedarikinin yarısını oluşturuyor; savaştan önce bu oran yaklaşık dörtte bir orandaydı.

Turk, ABD'nin toplamda günlük yaklaşık 14 milyar fit küp LNG ihraç ettiğini de açıkladı.