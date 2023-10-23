ABD'den Çin karşısında Filipinler'e destek

ABD, Çin'in tartışmalı sularda iki gemisine çarptığını duyuran Filipinler'e destek verdi.

KAYNAK: AA
ABD'den Çin karşısında Filipinler'e destek

ABD, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda Filipinler Sahil Güvenlik gemisi ile orduya ait ikmal gemisine çarpan Çin Sahil Güvenliğine ait bir gemi ile bir milis gemisinin "tehlikeli ve hukuk dışı eylemleri" karşısında Filipinler'in yanında olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'e ait gemilerin tartışmalı sularda Filipinler'in iki gemisine çarpmasının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, ABD'nin, Filipinlerin ikmal görevini engelleyen Çin'in "tehlikeli ve hukuka aykırı eylemleri" karşısında Filipinler'in yanında olduğu ifade edilerek, olayın gerçekleştiği İkinci Thomas Sığı'nın "Filipinlerin münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığı içinde yer aldığı" belirtildi.

Çin Sahil Güvenliğinin, Filipinler'e ait gemilerin açık denizlerde seyrüsefer özgürlüğünü kullanmasına "kasıtlı olarak müdahale ederek uluslararası hukuku ihlal ettiği" kaydedilen açıklamada, Çin'in bu tutumuyla "Filipinli mürettebatın can güvenliğini tehlikeye attığı ve BRP Sierra Madre gemisine gerekli malzemelerin ulaşmasını engellediği" ifade edildi.

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ, FİLİPİNLER DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Filipinler Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teresita Daza, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin Sahil Güvenliğinin "yasadışı, tehlikeli ve kışkırtıcı" eyleminin ardından Çin'in Manila Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağırıldığını belirtti.

Daza, Çin Büyükelçisi'nin şehir dışında olması nedeniyle Maslahatgüzar ile görüşüldüğünü ve Filipinler'in konuyla ilgili tutumunun iletildiğini kaydetti.

FİLİPİNLER, TARTIŞMALI SULARDAKİ İKİ GEMİSİNE ÇİN'E AİT GEMİLERİN ÇARPTIĞINI DUYURMUŞTU

Filipinler, Çin Sahil Güvenliğine ait bir gemi ile bir "milis gemisinin", Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda Filipinler Sahil Güvenlik gemisi ile orduya ait ikmal gemisine çarptığını bildirmişti.

Çarpışmaların "şiddetle" kınandığı açıklamada, Çin'in Sahil Güvenlik gemisinin "tehlikeli, sorumsuz ve yasa dışı” eyleminin, "mürettebatın güvenliğini tehlikeye attığı" ifade edilmişti.

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