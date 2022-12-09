ABD'den Çinli yetkililere Tibet yaptırımı

ABD, 2016'dan 2021'e kadar Çin'in Tibet'teki yöneticisi olan Wu Yingjie ve 2018'den bu yana Çin'in Himalaya bölgesinde polis şefliği yapan ve hala görevde olduğuna inanılan Zhang Hongbo'nun ABD'deki tüm varlıklarını bloke etti ve bu kişilerle yapılan işlemleri suç sayma kararı aldı.

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Wu'nun Tibet'te "yargısız infazlar, fiziksel taciz, keyfi tutuklamalar ve toplu gözaltılar da dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerini" içeren bir "istikrar" politikası yürüttüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Wu'nun görev süresi boyunca yaşanan diğer ihlaller arasında zorla kısırlaştırma, kürtaja zorlama, dini ve siyasi özgürlüklere getirilen kısıtlamalar ve mahkumlara işkence yer alıyor."

Çin'in tartışmalı Tibet politikası

Çin, Budistlerin çoğunlukta olduğu bölgeyi, "barışçıl kurtuluş" adı altında asker gönderdiği 1951 yılından bu yana demir yumrukla yönetiyor. Bölgenin ruhani lideri Dalai Lama 1959'da başarısız bir ayaklanmanın ardından Hindistan'a kaçmıştı.

Son yıllarda uluslararası kamuoyunun dikkati, Tibet'in kuzeyinde yer alan ve ABD'nin Çin'in Uygurlara ve çoğunluğu Müslüman olan ve Türkçe konuşan diğer halklara karşı bir soykırım politikası yürüttüğünü söylediği Sincan'a kaydı.