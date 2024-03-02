ABD’den Gazze kararı: Biden açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile görüştü.

Biden, görüşmenin ardından Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, yardım beklerken İsrail güçlerince vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilişkin, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay korkutucu ve trajik. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." İfadelerini kullandı.

Yiyecek bulmak için çabalayan masum insanların "savaşa yakalandığını" belirten Biden, "Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız." dedi.

GAZZE YERİNE "UKRAYNA" DEDİ

Biden, ilerleyen günlerde Gazze'ye havadan insani yardımları atmaya başlayacaklarını söyledi.

Biden'ın konuşması sırasında Gazze yerine yanlışlıkla iki kez "Ukrayna" demesi dikkati çekti.

Biden, daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için İsrail tarafıyla da görüşmelerini sürdürdüklerini aktardı.

DENİZDEN YARDIM ULAŞTIRILMASI SEÇENEĞİ DE MASADA

ABD Başkanı, denizden açılacak bir koridor üzerinden Gazze'ye insani yardım ulaştırılması seçeneğini de İsrail ile görüştüklerini belirtti.

Öte yandan İsrail ile Hamas arasında 6 haftaya varabilecek geçici bir ateşkes için de çabaladıklarını dile getiren Biden, ateşkes döneminde rehinelerin serbest bırakılabileceğini kaydetti.