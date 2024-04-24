BM Raportöründen çarpıcı Gazze çıkışı

Kaynak: AA
BM Raportöründen çarpıcı Gazze çıkışı
Birleşmiş Milletler (BM), Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de yaşananların “ kesinlikle soykırım olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze’de, özellikle sağlık alanında birçok insan hakkı ihlalinin yaşandığına dikkat çeken Mofokeng, "Bu süreçte açlığın nasıl bir savaş silahı olarak kullanıldığını gördük. Sağlık çalışanlarımızın öldürüldüğünü, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk gereği İsrail hükümeti tarafından korunmadıklarını da gördük. Bu, yaşanan kronik şiddet olaylarından sadece bir tanesi. Bu düzeyde bir yıkımı hiç görmedik" açıklamasında bulundu.

ekran-goruntusu-2024-04-24-115308.pngMofokeng, şu anda Gazze’de üzerine konuşulabilecek bir sağlık sisteminin olmadığını, sistemin yok edildiğini vurguladı ve BM ve insani yardım kuruluşlarının, Gazze’de sağlık ve diğer alanlardaki eksikleri tamamlamak için çabaladığını kaydetti.

Gazze halkının da “sağlık hakkının” olduğunu ve yaşanan savaş ortamında buna erişilemediğini ifade etti ve Gazze için onarıcı bir adalet sürecinin nasıl olacağının tasarlanması gerektiğini belirtti. "(Gazze'de) Derhal ateşkes sağlanması zorunludur" açıklamasını yapan Mofokeng, Gazze’deki kayıpların netleştirilmesi gerektiğini ve sonrasında ise yeniden inşa süreci için kaynağa ve desteğe ihtiyaç duyulacağını söyledi.

abd-duyurdu-gazzeye-saldirilara-her-gun-4-saat-ara-1.webpMofokeng, "(Gazze'de) Şu anda yaşananlar kesinlikle soykırımdır.” ifadesini kullanırken, “Uluslararası Adalet Divanını kullanarak cezai sorumluluk açısından farklı hesap verme süreçleri olduğunu bir mahkemenin size söylemesini beklemenize gerek yok. İsrail hükümeti, yapmak istediklerinin tam olarak bu olduğunu çok açık şekilde ifade etti.” ifadelerini kaydetti.

“Gazze'de, işgal altındaki Filistin topraklarındaki soykırım saldırılarıdır" ifadelerini kaydetti ve "İsrail hükümetine bu soykırım eylemini gerçekleştirebilme imkanı sağlayan birçok müttefiki var, aynı zamanda onlara milyarlarca dolarlık para yardımı yapan. İsrail'i hesap vermekten koruyacak BM Güvenlik Konseyi içinde dahi siyasi güç var" açıklamasını iletti.

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