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Roma İmparatoru Severus'un bronz heykeli Türkiye'ye geliyor

Türkiye'den ABD'ye kaçırılan 12 tarihi eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle yurda getiriliyor. Eserler arasında Roma İmparatoru Septimius Severus'un gerçek boyutlarda nadir bronz heykeli, tam halde Kiliya İdolü, bronz boğa arabası, ana tanrıça ve Perge Antik Kenti'nden çalınmış iki kafa da bulunuyor.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 17:24
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ABD'den getirilecek 12 eserden biri de Roma İmparatoru Severus'un bronz heykeli

Roma İmparatoru Severus'un bronz heykeli Türkiye'ye geliyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından 1980 yılından bugüne kadar yurt dışına kaçırılan 22 bin 424 tarihi eser ve kültür varlığı geri getirildi. Bu yıl 1113 eserin iadesi sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün katıldığı televizyon programında Anadolu kökenli 12 eserin daha Türkiye'ye gönderilmek üzere 22 Mart'ta New York Başkonsolosluğu'na teslim edileceğini açıkladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bakan Ersoy'un da duyurduğu üzere Manhattan Bölge Savcılığı ile sürdürdükleri örnek iş birliği kapsamında Anadolu kökenli 12 eserin daha yurda döndürülüyor olduğunu kaydetti. Coşkun, 12 eserin 22 Mart'ta düzenlenecek törenle New York Başkonsolosluğu'na teslim edileceğini sözlerine ekledi.

BRONZ HEYKEL

ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan eserler arasında Antalya ve diğer illerden toplam 12 eser bulunuyor. Bu eserler arasında Roma İmparatoru Septimius Severus'un gerçek boyutlarda nadir bir bronz heykeli, tam halde bir Kiliya İdolü, bronz boğa arabası ve bir ana tanrıça ve Perge Antik Kenti'nden çalınmış iki kafa da bulunuyor. Tarihi 12 eser, 31 Mart'ta Antalya Arkeoloji Müzesi'nde yapılacak törenle detaylı olarak kamuoyuyla paylaşılacak ve müzede sergilenmeye başlanacak. (DHA)

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