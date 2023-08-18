ABD'den Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosu açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uygulanan silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı.

KAYNAK: AA
ABD'den Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosu açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı.

YAZILI AÇIKLAMA İLE DUYURDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 2024 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için GKRY'nin ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit edip Kongre'ye tebliğ ettiğini belirten Miller, koşullara uygunluğun yıllık değerlendirildiğini aktardı.

SAVUNMA TİCARETİ KISITLAMALARINI KALDIRDI

Miller, bu tespit ve belgelendirmenin bir sonucu olarak, Bakan Blinken'ın, 2024 mali yılında GKRY için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdığını bildirdi.

Sözcü, Washington'un uluslararası silah ticareti düzenlemelerinin, 1 Ekim 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yeni politikayı yansıtacak şekilde değiştirileceğini kaydetti.

Miller, bu tespitin bir değişikliği temsil etmediği, sadece "2023 mali yılının belirlemesinin yeniden belgelendirilmesi" olduğu bilgisini paylaştı.

GKRY'YE İHRACAT KISITLAMASININ KALDIRILMASI

2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası ve 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında ABD'nin savunma ürünlerinin GKRY'ye ihracat kısıtlamasının kaldırılması iki koşula bağlanmıştı.

Bu iki yasaya göre, ABD Başkanı, GKRY'nin kara para aklama ile mücadelede düzenlemeler yapması ve bunu denetleme konusundaki reformları uygulama çabalarında ABD ile işbirliği yaptığını Kongre'ye raporladığı ve GKRY'nin, Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali ve hizmet için limanlarına girişini engellemek için gerekli adımları attığını ve atmaya devam ettiğini yılda bir kez bildirdiği takdirde ilgili ambargolar yıllık olarak kaldırılıyor.

Dışişleri Bakanlığı GKRY'nin durumunun söz konusu yasalara uygunluğunu yıllık olarak gözden geçirip Kongre'ye bildiriyor.

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