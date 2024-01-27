Kanada Türkiye’ye ambargosunu kaldırıyor. 2020’de askıya almıştı

Kanada 2020 yılında Türkiye’de üretilen insansız hava araçlarının (İHA) Ermenistan’la Dağlık Karabağ’da savaşan Azerbaycan tarafından kullanılmasını gerekçe göstererek bazı parçaların ihracatını askıya almıştı.

Kanada bazı parçalara ambargo uygulamıştı. O parçalar arasında Baykar’ın ürettiği insansız hava araçlarında kullanılan kamera parçaları da yer alıyordu.

Türkiye ve Kanada’nın anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İsveç’in NATO’ya onayının ardından Kanada uyguladığı ambargoyu kaldıracak.

Öte yandan İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Onay kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalamıştı.

Ayrıca Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau konu ile ilgili açıklamada, "Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ''da kullanıldığına dair güvenilir kanıtlar bulunmasının ardından, bugün 2020 sonbaharında askıya alınan izinlerin iptal edildiğini açıklıyorum" demişti.