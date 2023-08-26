Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne sabah saatlerinde düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz" denildi.

İSLAM KARŞITLIĞININ SON ÖRNEĞİ

Bu tür eylemlerin GKRY'de geçmişte de gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığının son örneği olan bu saldırı sadece Müslümanları hedef almakla kalmamakta, aynı zamanda ortak insanlık değerlerimize yönelik tehdidin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tümüyle desteklendiğinin altı çizilen açıklamada, "Saldırının gözler önüne serdiği nefret ve tahammülsüzlük, Kıbrıs Rum toplumunun bazı kesimlerinin Kıbrıs Türkleriyle barış, huzur ve hoşgörü içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğuna işaret etmekte; Kıbrıs Türk tarafının iki devletli vizyonunun Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yegane gerçekçi modeli oluşturduğunun ilave bir kanıtını teşkil etmektedir" denildi.

GÜNEY KIBRIS'TA CAMİYE SALDIRI

Güney Kıbrıs'ın Limasol kentindeki bir camiye, gece saatlerinde molotofkokteyli saldırısı düzenlendi. Bir kişinin camiye molotofkokteyli attığı saldırıda caminin kapısı ve duvarı zarar görürken, saldırı öncesi caminin duvarlarına sprey boyayla ırkçı söylemler yazıldığı öğrenildi.