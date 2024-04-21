ABD’den İsrail Ordusu ile ilgili tarihi karar. İlk kez gerçekleşecek

İsrail'in Walla haber sitesi, ABD’nin Batı Şeria’da bulunan İsrail ordusu bünyesindeki Netzah Yehuda isimli tabura yaptırım uygulayacağını ifade etti. Söz konusu yaptırımla, Netzah Yehuda taburu ve üyelerinin herhangi bir ABD askeri yardımı ve eğitimi alamayacağı belirtilirken, yaptırım kararının ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından, "gelecek günlerde" açıklanmasının beklendiği aktarıldı.

İsmi saklı tutulan ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu adımı atılması halinde ABD'nin İsrail ordusundaki bir tabura ilk kez yaptırım uygulayacağı ifade edildi.

İsrail medyasındaki haberlerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna yaptırım uygulanmamasının gerektiğini belirtti. ABD’nin İsrail’de birtakım fanatik ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilere getirdiği yaptırımları vurgulayan Netanyahu, Amerikan yetkilileriyle görüşmelerinde nu duruma itiraz ettiğini belirtti.

Netanyahu, konu hakkında, "Askerlerimizin terör canavarına karşı savaş yürüttüğü bir dönemde İsrail ordusuna yaptırım getirmek, saçmalık ve ahlaki bir çöküntüdür. Başında olduğum hükümet buna karşı tüm araçlarıyla harekete geçecektir." açıklamasında bulundu.

NETZAH YAHUDİ BİRLİĞİ NEDİR?

Netzah Yahuda Birliği, Ultra-Ortodoks Yahudiler için oluşturulan, İsrail ordusuna bağlı bir taburdur ve üyelerinin tümü erkekler oluşmaktadır. Tabur, Filistin karşıtı aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerden oluşmaktadır ve "Tepe gençliği" ismiyle bilinen fanatik gençlerin katıldığı tabur olarak dikkatleri çekmektedir.

Netzah Yahuda Birliği, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına karşı çok sayıda şiddet, hak ihlali ve orantısız güç kullanılan olaya karışmakla suçlanıyor.