“ABD’den İsrail’e öldürme lisansı!”

İsrail, 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesinde uluslararası yardım kuruluşu WCK'ye ait araç konvoyunu hedef aldı.

Saldırıda, 3'ü İngiltere, 1'i Avustralya, 1'i Polonya, 1'i ABD-Kanada ve 1'i Filistin uyruklu 7 WCK çalışanı öldü.

Konu, dünyada, 33 bin Filistinlinin katledilmesinden daha fazla yankı buldu. Amerikan Basını ise haberin fotoğraflarını yayınlarken bile sahtekârlık yaptı.

***

The New York Times'ın eski görsel haber editörü Patrick Witty, AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın saldırıda öldürülen WCK çalışanlarının fotoğraflarını çektiğini anımsatarak Washington Post ve New York Times gibi ana akım ABD basınının bu fotoğrafları görmezden gelmesinin şoke edici olduğunu söyledi.

New York Times’ın insani yardım aracı konvoyunda hedef alınan araçlardan birinin fotoğrafını kullanmayı tercih ettiğini, haberde saldırı fotoğrafı bulunmadığını, Washington Post'un da beyaz bir Batılı fotoğrafı kullanmak yerine Filistinli bir gönüllünün fotoğrafını kullanmayı tercih ettiğini belirten Witty, İsrail'in Gazze'deki yıkıcı saldırıları konusunda Batı medyasının fotoğrafları, "savaşın sterilize bir versiyonunu tasvir için kullandığını" kaydetti.

***

Rusya Askerî Bilimler Akademisi üyesi Sergey Sudakov ise Sputnik’ten Tatiana Şuvalova’ya yaptığı açıklamada “İsrail neden egemen topraklara bu kadar rahat bir şekilde saldırabiliyor ve her hâlükârda yaptıklarına karşılık verilmeyecek? Bu, ABD’nin artık yeni bir gerçekliğe doğru geçiş yaptığı anlamına geliyor. Bu gerçeklik, ‘Bizim, Amerikan lisansımız altında faaliyet gösteriyor olmanız, sizin bir demokrasi olduğunuzu ve her türlü yetkiye sahip olduğunuzu gösterir. Eğer böyle bir lisansınız yoksa her şey çok kötü gibi görünür’ ilkesine göre kurulmuştur” ifadelerini kullandı.

Sudakov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ian Fleming’in 007 James Bond romanlarında başkahramana çift sıfırla başlayan kişisel bir numara veriliyordu, bu da ajanın öldürme lisansına sahip olduğu anlamına geliyordu ve şimdi ABD, bu çift sıfırlı lisansı kendi müttefiklerine veriyor, öyle bir lisansa sahip olmayanlar ise yeni dünya tablosuna uyum sağlamaları gerekiyor. Üstelik bir de demokratik olmayan yöntemleri nedeniyle kınanabilirler.”

Sudakov, “Rus sporcuların Yaz Olimpiyatları’na ülke adına katılmasına izin verilmedi ama komşularını katleden İsrail, kendi ulusal bayrağı altında yarışacak. Yani lisansı olan her türlü kötülük cezasız kalıyor” dedi.

***

ABD, bir taraftan İsrail’i Refah bölgesine saldırmaması için uyarırken diğer taraftan da silah ve mühimmat vermeye devam ediyor. İsrail ise, Suriye’deki İran konsolosluğunu vurarak İran’ı savaşa çekmeye çalışıyor.

İran'ın Şam Büyükelçisi, konsolosluk binasına yapılan saldırıda yedisi İran Devrim Muhafızları üyesi ve altısı Suriye vatandaşı olmak üzere 13 kişinin öldüğünü açıkladı.

Öldürülenler arasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun bir kolu olan Kudüs Gücü'nün önemli isimlerinden Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi de vardı.

***

Bir ülkenin diplomatik temsilciliğine yönelik saldırı, o ülkeye doğrudan bir saldırı olarak kabul ediliyor. İran cevap vereceğini açıkladı. Yine de İran bir İsrail-İran savaşının ABD-İran savaşı anlamına geleceğini bildiği için temkinli davranıyor. İsrail, böyle bir savaş çıkarsa en çok zarar gören ülke olabilir. Ne demir kubbe ne de başka bir sistem, İsrail’i koruyabilir. On binlerce füze aynı anda İsrail’e gönderilirse, İsrail, yarım saatte Gazze’ye döner! Böyle bir riske rağmen İsrail’in saldırması, ABD’nin onayını aldığını gösteriyor...