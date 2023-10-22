ABD’den İsrail’e ‘savaş yasası’ çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu yineleyerek, İsrail’e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısında bulundu.

KAYNAK: İHA
ABD’den İsrail’e ‘savaş yasası’ çağrısı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu yineleyerek, “Bugün ve her zaman halklarını korumak için ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından emin olmalıyız” dedi.

BIDEN: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN YANAYIZ

aw058874-01.jpg

İsrail’e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısında bulunan Biden, “Başbakan Netanyahu ve ben İsrail'in savaş yasalarına göre nasıl hareket etmesi gerektiğini tartıştık. Bu, savaşta sivilleri mümkün olan en iyi şekilde korumak anlamına geliyor. Yalnızca barış içinde yaşamak isteyen masum Filistinlileri göz ardı edemeyiz. Bu nedenle Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik ilk insani yardım sevkiyatı için anlaşma sağladım” dedi.

Filistin-İsrail arasındaki barışın iki devletli çözümden geçtiğini yineleyen Biden, “İki devletli çözümden de vazgeçemeyiz” dedi.

İlgili Haberler
Biden'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması
Biden'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Biden ile anlaştık
Hollywood yıldızlarından Biden'a Gazze mektubu
Biden'a İsrail şoku. ABD'de halk karşı çıktı
Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
İsrail ordusu Mısır karakolunu vurdu Dünya
İsrail ordusu Mısır karakolunu vurdu
Arda Turan yine kazandı. Eyüpspor liderliğini korudu Spor
Arda Turan yine kazandı. Eyüpspor liderliğini korudu
Hatay'da kütüphane yeniden inşa edildi... Video
Hatay'da kütüphane yeniden inşa edildi...
Kocaeli'nde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu Gündem
Kocaeli'nde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
Fenerbahçe Hatayspor maçından müthiş fotoğraflar. Neler oldu neler Spor
Fenerbahçe Hatayspor maçından müthiş fotoğraflar. Neler oldu neler
10 kilometre araç kuyruğu oluştu. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza Gündem
10 kilometre araç kuyruğu oluştu. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
Bir gurbetçi sokak röportajında ekonomiden şikayet edenlere: Şikayet ediyorsun ama ayağında ayakkabı var dedi. Video
Bir gurbetçi sokak röportajında ekonomiden şikayet edenlere: Şikayet ediyorsun ama ayağında ayakkabı var dedi.