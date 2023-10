Hollywood yıldızlarından Biden'a Gazze mektubu

Hollywood'un 57 ünlü ismi, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken yazdıkları ortak mektup ile ABD Başkanı Biden'ın "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulunmasını istedi.

Andrew Garfield, Kristen Stewart, Oscar Isaac, Channing Tatum, Dominique Thorne, Cate Blanchett, Mark Ruffalo ve Joaquin Phoenix'in de aralarında bulunduğu pek çok ünlü, her iki ülkede yaşanan "yıkıcı can kayıplarına ve dehşete" son verilmesini talep eden mektubu imzaladı.

Artists4ceasefire.org tarafından organize edilen mektupta ünlüler, ABD ve diğer dünya liderlerine bölgedeki yaşamları onurlandırmaları, Gazze'ye yönelik bombardımana son vermeleri ve rehineleri güvenli bir şekilde serbest bırakmaları çağrısında bulunuldu.

Ünlüler, Gazze'de yaşayanların yarısının çocuk, üçte ikisinin ise evlerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve mültecilerin çocukları ya da torunları olduğuna dikkat çekti. Mektupta ayrıca Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarından bu yana Gazze'ye 6 binden fazla bomba atıldığı ve bunun sonucunda her 15 dakikada bir çocuğun öldüğüne dikkat çekildi.

"SAYIN BAŞKAN BİDEN"

Hollywood reporter'ın haberinde yer alan habere göre, Hollywood yıldızlarının Biden'a mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Başkan Biden,

Sanatçılar ve savunucular olarak, ama en önemlisi İsrail ve Filistin'de yaşanan yıkıcı can kayıplarına ve dehşete tanıklık eden insanlar olarak bir araya geldik.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak sizden, bir can daha yitirilmeden Gazze ve İsrail'de derhal gerilimi düşürme ve ateşkes çağrısında bulunmanızı istiyoruz. Son bir buçuk haftada 5,000'den fazla insan öldürüldü. Vicdan sahibi her insan bu rakamın felaket olduğunu bilir. İnancı ya da etnik kökeni ne olursa olsun tüm yaşamın kutsal olduğuna inanıyor ve Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz.

Yönetiminizi ve tüm dünya liderlerini Kutsal Topraklardaki tüm yaşamları onurlandırmaya ve gecikmeksizin ateşkes çağrısında bulunmaya ve bunu kolaylaştırmaya, Gazze'nin bombalanmasına son vermeye ve rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasına davet ediyoruz. Gazze'de yaşayan iki milyon kişinin yarısı çocuktur ve üçte ikisinden fazlası da evlerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve onların torunlarından oluşmaktadır. İnsani yardımın onlara ulaşmasına izin verilmelidir.

ABD'nin bu acıların sona erdirilmesinde hayati bir diplomatik rol oynayabileceğine inanıyoruz ve sesimizi ABD Kongresi, UNICEF, Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer pek çok kuruluşun sesine katıyoruz. Hayat kurtarmak ahlaki bir zorunluluktur. UNICEF'in sözleriyle: Merhamet ve uluslararası hukuk üstün gelmelidir.

Bu yazının yazıldığı tarih itibariyle son 12 gün içinde Gazze'ye 6 bin den fazla bomba atıldı ve bu da her 15 dakikada bir çocuğun ölümüne neden oldu.

Gazze'deki çocuklar ve aileler, günlerdir süren hava saldırıları ve tüm tedarik yollarının kesilmesinin ardından gıda, su, elektrik, ilaç ve hastanelere güvenli erişim imkânlarından neredeyse yoksun kaldı. Gazze'nin tek elektrik santralinin Çarşamba günü öğleden sonra yakıtı bitti ve elektrik, su ve atık su arıtımı durdu. Bölge sakinlerinin çoğu artık hizmet sağlayıcılardan içme suyu ya da boru hatlarından evlerine su alamıyor.... İnsani durum ölümcül boyutlara ulaşmış durumda, ancak tüm raporlar saldırıların devam edeceğine işaret ediyor. Merhamet ve uluslararası hukuk üstün gelmelidir." - UNICEF sözcüsü James Elder

Oradaki tüm insanlar ve dünyanın dört bir yanındaki sevdikleri için duyduğumuz acı ve yasın ötesinde, ortak insanlığımız için bükülmez bir irade ile motive oluyoruz. Tüm insanlar için özgürlük, adalet, haysiyet ve barışı savunuyoruz ve daha fazla kan dökülmesini durdurmak için derin bir arzu duyuyoruz.

Gelecek nesillere sessizliğimizin, seyirci kaldığımızın ve hiçbir şey yapmadığımızın hikayesini anlatmayı reddediyoruz. Acil Yardım Şefi Martin Griffiths'in BM Haber Ajansı'na söylediği gibi: Tarih tanık oluyor"

İŞTE MEKTUBA İMZA ATAN 57 İSİM

• Alia Shawkat

• Alyssa Milano

• Amanda Seales

• Amber Tamblyn

• America Ferrera

• Andrew Garfield

• Anoushka Shankar

• Aria Mia Loberti

• Ayo Edebiri

• Bassam Tariq

• Bassem Youssef

• Cate Blanchett

• Channing Tatum

• Cherien Dabis

• Darius Marder

• David Cross

• Dominique Fishback

• Dominique Thorne

• Dua Lipa

• Elvira Lind

• Farah Bsaiso

• Fatima Farheen Mirza

• Hasan Minhaj

• Hend Sabry

• Ilana Glazer

• Indya Moore

• James Schamus

• Jeremy Strong

• Jessica Chastain

• Joaquin Phoenix

• Jon Stewart

• Kristen Stewart

• Macklemore

• Mahershala Ali

• Margaret Cho

• Mark Ruffalo

• May Calamawy

• Michael Malarkey

• Michael Stipe

• Michelle Wolf

• Mo Amer

• Oscar Isaac

• Quinta Brunson

• Ramy Youssef

• Riz Ahmed

• Rooney Mara

• Rosario Dawson

• Ryan Coogler

• Sandra Oh

• Sebastian Silva

• Shailene Woodley

• Shaka King

• Susan Sarandon

• Vic Mensa

• Wallace Shawn

• Wanda Sykes

• Yara Shahidi

BİDEN İSRAİL'E DESTEK OLMUŞTU

Biden İsrail gezisinden döndükten sonra İsrail'in desteklenmesinin ABD'nin güvenliği için "hayati" önem taşıdığını vurgulamıştı.

Filistin Yönetimi Başkanı ile görüştüğünü ve devletlerin "Filistin halkının haysiyet ve kendi kaderini tayin hakkına" bağlı kalmaya devam ettiğini yinelediğini söylemişti.