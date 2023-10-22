Avrupalı liderler İsrail’e destek ziyaretine gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek için İsrail'e gidecek. Ziyaretin amacı ise yapılan açıklamaya göre, Hamas’a karşı İsrail’i desteklemek olduğu ifade edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Avrupalı liderler İsrail’e destek ziyaretine gidiyor

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu bugün Batılı liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Netanyahu, İsrail'in Hamas'ın acımasız terörüne karşı kendini savunma hakkına verdikleri destekten dolayı liderlere teşekkür etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte yarın İsrail'e gelecek ve Başbakan Netanyahu ile görüşecek" denildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; Başbakan Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Görüşmenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte yarın İsrail'e gidecek.

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NETANYAHU HAMAS’A KARŞI VERDİKLERİ DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklama şu şekilde:

"Başbakan Binyamin Netanyahu bugün Batılı liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte. Başbakan, liderlere Hamas'ın askeri ve idari yeteneklerinin ortadan kaldırılması yönünde halkın birlik ve kararlılığını anlatarak, İsrail'in Hamas'a karşı kazanacağı zaferin tüm dünya için bir zafer olacağını söyledi. Başbakan Netanyahu, İsrail'in Hamas'ın acımasız terörüne karşı kendini savunma hakkına verdikleri destekten dolayı liderlere teşekkür etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte yarın İsrail'e gelecek ve Başbakan Netanyahu ile görüşecek."

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